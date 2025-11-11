Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 11:00

Стало известно, чем занимаются по утрам молодожёны Shaman и Мизулина

Shaman и Екатерина Мизулина. Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Shaman и Екатерина Мизулина. Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков

Заслуженный артист России Ярослав Дронов больше не завидный холостяк. Shaman официально оформил брак с главой Лиги безопасного интерна Екатериной Мизулиной. Церемония состоялась 5 ноября в Донецке. Молодожёны отказались от пышных торжеств. Сами они были в рубашках цвета хаки и с простыми обручальными кольцами.

Стало известно, чем занимаются по утрам молодожёны Shaman и Мизулина. Видео © Пятый канал

Этого события поклонники музыканта ждали почти восемь месяцев, с тех самых пор, как он объявил о романе с Мизулиной со сцены. Всё это время певец подогревал интерес публики к предстоящему браку и делился подробностями совместной жизни, напоминает Пятый канал.

«Мы обычно начинаем свой день традиционно с кофе. Кофе, да, и потом, наверное, не знаю, через полтора часа, может быть, завтрак», — рассказывал Shaman.

«Повезло с женой и тёщей»: Поплавская поздравила SHAMAN с прибавлением Мизулиных в семье
«Повезло с женой и тёщей»: Поплавская поздравила SHAMAN с прибавлением Мизулиных в семье

Напомним, 5 ноября Shaman и Мизулина поженились в Донецке. Телеведущая Роза Сябитова обратилась со словами поздравления к молодожёнам, адресовав им пожелания благополучия и любви. В свою очередь стилист оценила милитари-образы супругов.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Екатерина Мизулина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar