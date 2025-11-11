Стало известно, чем занимаются по утрам молодожёны Shaman и Мизулина
Shaman и Екатерина Мизулина. Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков
Заслуженный артист России Ярослав Дронов больше не завидный холостяк. Shaman официально оформил брак с главой Лиги безопасного интерна Екатериной Мизулиной. Церемония состоялась 5 ноября в Донецке. Молодожёны отказались от пышных торжеств. Сами они были в рубашках цвета хаки и с простыми обручальными кольцами.
Стало известно, чем занимаются по утрам молодожёны Shaman и Мизулина. Видео © Пятый канал
Этого события поклонники музыканта ждали почти восемь месяцев, с тех самых пор, как он объявил о романе с Мизулиной со сцены. Всё это время певец подогревал интерес публики к предстоящему браку и делился подробностями совместной жизни, напоминает Пятый канал.
«Мы обычно начинаем свой день традиционно с кофе. Кофе, да, и потом, наверное, не знаю, через полтора часа, может быть, завтрак», — рассказывал Shaman.
Напомним, 5 ноября Shaman и Мизулина поженились в Донецке. Телеведущая Роза Сябитова обратилась со словами поздравления к молодожёнам, адресовав им пожелания благополучия и любви. В свою очередь стилист оценила милитари-образы супругов.
