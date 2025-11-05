«‎Цвет верности»: Стилист оценила милитари-образы Shaman и Мизулиной на свадьбе в ДНР

Свадебные образы артиста SHAMAN (Ярослав Дронов) и его избранницы Екатерины Мизулиной стали идеальным воплощением современной российской эстетики, где заканчивается просто мода и начинается глубокий, осмысленный стиль. Такую оценку в беседе с Life.ru дала стилист Мария Фоменко.

«Когда я смотрю на кадр из загса с Екатериной и Шаманом, я вижу не просто платье и костюм, что мы привыкли видеть у всех. Я вижу идеально воплощённую в ткань и крой современную российскую эстетику», — заявила собеседница Life.ru.

Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

По её мнению, выбранный парой цвет хаки в данном случае раскрывается не как утилитарный, а как новый символ верности — не только друг другу, но и фундаментальным жизненным ценностям. Стилист подчеркнула, что в этом выборе видна поразительная честность и смелость, а сама пара не играет в свадьбу, а проживает её, что абсолютно соответствует духу времени.

Фоменко обратила внимание на то, что в милитари-образах жениха и невесты нет ничего лишнего, а вся концепция выверена до мельчайших деталей, будто бы подсказана самой эпохой. Она добавила, что даже букет в приглушённых, природных оттенках служит не для украшения, а является финальным акцентом, подчеркивающим естественную и глубокую красоту момента.

«Мне, как профессионалу, особенно ценно видеть, как рождается новый тренд, в котором нет места позёрству. Элегантность здесь измеряется силой духа, а не блеском стразов. Это стиль, который говорит не «посмотрите, как я красиво выгляжу», а «посмотрите, что мы собой представляем», — заметила стилист.

В конечном счёте она заключила, что эти образы являются точным и мощным отражением нового поколения, для которого любовь к Родине стала естественной частью личного счастья. Именно это, а не просто удачная работа стилиста, делает их по-настоящему красивыми и стильными, начиная с прекрасной ткани и заканчивая идеально подобранными деталями.

Напомним, любовный корабль Шамана и Екатерины Мизулиной отправился в плавание по волнам жизни — они поженились в Донецке. Предпосылок для такого серьёзного шага не было, поэтому многих — особенно страстных фанаток Ярослава — это шокировало. При этом в загсе отказались комментировать Life.ru церемонию.