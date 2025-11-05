Россия и США
5 ноября, 12:40

В Донецком загсе отказались комментировать свадьбу года SHAMAN и Мизулиной

Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

В Донецком загсе, зарегистрировавшем брак певца SHAMAN (Ярослава Дронова) и Екатерины Мизулиной, отказались комментировать свадьбу года.

«Никакие комментарии мы не даём, вам ясно?», — заявили там корреспонденту Life.ru.

Напомним, 5 ноября стало известно, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и Шаман сочетались браком. Как рассказали сами молодожёны, церемония прошла в Донецке, в обычном загсе. Пара выбрала для свадьбы не традиционные праздничные наряды: Екатерина и Ярослав были в рубашках цвета хаки и чёрных брюках. Однако в руках Мизулиной всё же был букет невесты из белых роз.

Мизулина и певец SHAMAN (Ярослав Дронов) давно находятся в центре внимания СМИ и поклонников. Слухи об их отношениях появились ещё весной 2024 года, когда молодые люди начали появляться вместе на публичных мероприятиях и концертах артиста.

