Сваха Сябитова обратилась к Shaman и Мизулиной с важными словами по случаю их свадьбы

Известная телеведущая Роза Сябитова обратилась со словами поздравления к певцу Shaman (Ярославу Дронову) и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной по случаю их росписи, адресовав им пожелания благополучия и любви. Сваха выразила оптимизм относительно того, что новобрачные будут направлять усилия на достижение гармонии для поддержания крепкого союза.

«Я как сваха желаю им счастья и любви, так как это единственное, что можно дать другому, ничего не отнимая от себя, а крепость брака и его долговечность зависят только от партнёров. Когда меня спрашивают секрет долголетия семьи, хочется вернуть людей в реальность», — пояснила телеведущая в беседе с NEWS.ru.

По её словам, жизнь показывает, что существуют всего две категории людей: те, кто готов работать над отношениями и идти на уступки ради сохранения семьи, и те, кто не желает прилагать усилия для поддержания брака. Сябитова пожелала, чтобы люди чаще демонстрировали стремление к первой модели поведения.

Ранее стало известно, что SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились. Церемония прошла в одном из ЗАГСов Донецка. Пользователи Сети отметили символичность выбора места: глава ЛБИ активно поддерживает жителей региона и неоднократно посещала Донбасс в гуманитарных и общественных миссиях.