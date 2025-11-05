«Повезло с женой и тёщей»: Поплавская поздравила SHAMAN с прибавлением Мизулиных в семье

Свадьба певца SHAMAN и Екатерины Мизулиной получила комментарий от актрисы Яны Поплавской. В своём телеграм-канале она выкатила молодожёнам поздравление и пожелала новобрачным семейного счастья и детей.

«Могу только пожелать, чтобы этот брак был навсегда. Дети будут красивые. Бабушка Елена уже заждалась внуков, наверное. Ярославу повезло с женой и тёщей. Счастливая пара!» — написала она.

Ранее стало известно, что SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились. Торжественное событие состоялось в донецком отделе ЗАГС. Этот шаг был расценен интернет-пользователями как знаковый, поскольку руководитель ЛБИ является последовательной сторонницей жителей Донбасса и регулярно участвует в гуманитарных и общественных проектах на территории региона.