«Повезло с женой и тёщей»: Поплавская поздравила SHAMAN с прибавлением Мизулиных в семье
Актриса Яна Поплавска после свадьбы SHAMAN и Мизулиной заявила, что ему повезло с женой и тёщей
Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина, © РИА Новости / Кирилл Зыков
Свадьба певца SHAMAN и Екатерины Мизулиной получила комментарий от актрисы Яны Поплавской. В своём телеграм-канале она выкатила молодожёнам поздравление и пожелала новобрачным семейного счастья и детей.
«Могу только пожелать, чтобы этот брак был навсегда. Дети будут красивые. Бабушка Елена уже заждалась внуков, наверное. Ярославу повезло с женой и тёщей. Счастливая пара!» — написала она.
Ранее стало известно, что SHAMAN и Екатерина Мизулина поженились. Торжественное событие состоялось в донецком отделе ЗАГС. Этот шаг был расценен интернет-пользователями как знаковый, поскольку руководитель ЛБИ является последовательной сторонницей жителей Донбасса и регулярно участвует в гуманитарных и общественных проектах на территории региона.
