Седокова раскрыла тайну носков после слухов о романе с футболистом «Спартака»

Певица Анна Седокова подогрела слухи о своих новых отношениях, намекнув на роман с футболистом московского «Спартака». Артистка опубликовала в соцсетях фотографию, которая вызвала активное обсуждение из-за всего одной детали.

На кадрах Седокова запечатлена в носках с символикой «Спартака» и с двумя корзинами алых роз. Пост вызвал активные обсуждения среди поклонников, которые предположили, что артистка начала отношения с кем-то из игроков футбольного клуба «Спартак».

«В любви никогда ничего не чётко. Любовь и чувства — это когда тебя уносит, потом приносит. И всё равно, сколько тебе лет — 18 или 66», — написала певица.

Позже артистка всё-таки прокомментировала слухи, что она не находится в отношениях с футболистом. Седокова заявила, что хозяином вещей, а точнее носков, является её восьмилетний сын Гектор.

«А теперь главное! Про носки! Разгадка найдена! С футболистом ни из какой команды я не встречаюсь. Это сын пять минут тренировался в их детской секции и почему-то они оказались в моем шкафу однажды. Расследование завершено!» — написала возмущённая певица в Telegram-канале.

Примечательно, что такой намёк от исполнительницы последовал за недавним скандалом, в котором она оказалась замешана. Певица публично обвинила неназванного футболиста московского «Динамо» в недолжном поведении, заявив, что он, несмотря на образ «примерного семьянина» в Сети, ведёт себя недостойно и делает двусмысленные предложения ей и её дочери.