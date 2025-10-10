Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

10 октября, 13:13

Седокову заметили в обнимку с новым ухажёром, но он поспешил опровергнуть роман

Обложка © VK / Анна Седокова

Во время концерта Алсу Анну Седокову заметили в компании загадочного мужчины, с которым она танцевала и обнималась. При этом артистка попросила не снимать их вместе. Super выяснил личность предполагаемого ухажёра певицы. После чего мужчина уже успел опровергнуть эти слухи.

Предполагаемый ухажёр Анны Седоковой Андрей Гавриленко. Фото © Telegram / Super.ru

«Анна — талантливый, яркий человек, с которым всегда интересно поговорить и поделиться мыслями… Но хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений», — заявил ухажёр, опровергая слухи об их романе..

Спутником Анны Седоковой стал 37-летний Андрей Гавриленко из Санкт-Петербурга, выпускник СПбГУ по специальности «политология». Мужчина занимал руководящие позиции в нескольких фондах, в том числе в «Инносоциум» — платформе Росконгресса, поддерживающей социальные проекты, креативную экономику и образование. Гавриленко также известен увлечениями спортом, включая багги, вейкбординг и биатлон. Сам он отверг слухи о романе, отметив, что поддерживает лишь дружеские отношения с певицей.

Ранее в Сети вызвала бурные обсуждения ситуация с ретушированием детских фотографий Анной Седоковой. Подобное поведение певицы отражает современную тенденцию. Это уже не связано с мелкими недостатками вроде прыщика или плохого освещения, а показывает, что использование фильтров стало автоматическим рефлексом. Когда идеал красоты «встроен внутрь», человек бессознательно стремится корректировать изображение, даже если оно сделано много лет назад.

Милена Скрипальщикова
