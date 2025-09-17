Фильтр стал рефлексом: Психолог объяснил, зачем Седокова ретуширует даже свои детские фото

Певица Анна Седокова вызвала обсуждения в сети, отретушировав свои детские фотографии. Психолог Станислав Самбурский прокомментировал эту ситуацию.

«Смешно? Скорее, показательно. Ведь это уже не про прыщик на щеке или неудачное освещение. Это про то, что фильтр стал рефлексом. Когда идеал встроен внутрь, рука автоматически тянется к слайдеру — даже если фото сделано тридцать лет назад», — сказал он в беседе с порталом «Страсти».

Эксперт пояснил, что подобное поведение демонстрирует навязчивое желание доказать вечную безупречность своей внешности, даже переписывая прошлое под текущие стандарты идеальности. Он отметил, что Седокова словно не может позволить себе быть обычной ни в настоящем, ни в воспоминаниях, подвергая детские снимки той же обработке, что и современные.

Самбурский добавил, что такая ретушь создаёт комичный диссонанс, когда взрослые стандарты красоты применяются к ребёнку с веснушками и косичками. По его мнению, за этим может стоять желание контролировать собственный образ и легенду, подобно тому, как это делают мировые знаменитости с помощью целых команд профессионалов.

Психолог заключил, что хотя фильтры и могут создать идеальную картинку, они не способны стереть реальные воспоминания, а именно искренность и несовершенство часто делают человека по-настоящему интересным для публики.