Свято место пусто не бывает: Психолог раскрыла, почему Седокова не может быть одна

Анна Седокова, похоже, нашла нового возлюбленного — певица опубликовала в соцсетях фото с роскошным букетом от таинственного поклонника. В СМИ уже обсуждают вероятность её скорого замужества, однако психолог Марианна Абравитова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила, что эти отношения вряд ли основаны на глубоких чувствах.

По мнению эксперта, после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы прошло слишком мало времени, чтобы Седокова успела проработать психологическую травму.

«Это действительно глубинная, долгая работа, многоэтапная. Поэтому то, что сейчас происходит с Седоковой, имеет несколько версий. Во-первых, с помощью нового бойфренда она, возможно, торопится перешагнуть эту травму, не проработав, а быстро начать новую жизнь, влиться в новые отношения — отвлечься, заместить», — пояснила психолог.

Абравитова предположила, что певица могла искать в новых отношениях способ справиться с тяжёлым эмоциональным состоянием. Поскольку певица привыкла к активной личной жизни, возможно, она использует роман как «таблетку» от переживаний. Второй вариант — ей просто наскучило одиночество, и она, не привыкшая оставаться одна, быстро нашла замену.

Эксперт также отметила, что у Седоковой всегда было много поклонников, и новый бойфренд помогает ей поддерживать привычный яркий образ жизни. Для женщин, зависимых от внимания и эмоций, пустота в личной жизни может быть невыносимой, поэтому они неосознанно притягивают новых партнёров. Однако, по словам психолога, в таком состоянии о настоящей любви говорить не приходится.