Седокова заявила права на наследство покойного мужа Яниса Тиммы

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова рассказала, что Анна Седокова экстренно заявила свои права на наследство. Юрист пояснила, что звезда торопится, опасаясь лишиться всего имущества, если брачное соглашение будет признано недействительным.

«Дорогие друзья, вынуждена экстренно снимать маленький репортаж, потому что только что со мной связался наш нотариус и сообщил, что Анна Владимировна Седокова подала заявление о вступлении в наследство. <...> Если она сейчас не подаст заявление на вступление в наследство, она не получит вообще ничего», — заявила Гаврилова в своём блоге.

Юрист также отметила, что подобным образом певица стремится обезопасить себя и закрепить за собой хотя бы долю активов.

К слову, длительное время Анна не реагировала на многочисленные обвинения и критику со стороны родственников Яниса. Но в апреле она внезапно выступила с ответным заявлением, призвав не возлагать на неё вину за кончину бывшего мужа. После трагедии на звезду обрушилась волна хейта, многие поклонники её творчества даже отказались приходить на выступления. В свою очередь, певица лишь публиковала слёзные посты в социальные сети.