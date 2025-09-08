Певица Анна Седокова не дала денег на памятник на могиле бывшего мужа Яниса Тиммы
На могиле баскетболиста Яниса Тиммы в Риге установили памятник за 2 млн рублей
В Латвии родственники баскетболиста Яниса Тиммы, покончившего с собой в Москве, установили на его могиле памятник за почти 2 миллиона рублей. Всё оплатила семья спортсмена, а вот его бывшая жена певица Анна Седокова не стала помогать с расходами и даже не прислала венок. Об этом пишет Mash.
Спортсмена похоронили рядом с бабушкой и дедушкой по материнской линии. По словам семьи, первый памятник был повреждён, поэтому пришлось его убрать и заказать новый. На это ушло время, так как требовалась сложная гравировка.
Напомним, латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мёртвым в московском хостеле 17 декабря. Согласно данным следствия, экс-супруг певицы Анны Седоковой покончил с собой. После произошедшего родные спортсмена ополчились на артистку и даже обвинили её в трагедии. Прокуратура Латвии возбудила уголовное дело о доведении до самоубийства баскетболиста. Седокову могут вызвать на допрос, но состоится он на родине спортсмена. В случае неявки исполнительнице грозит запрет на въезд в Евросоюз.