Певица Анна Седокова не дала денег на памятник на могиле бывшего мужа Яниса Тиммы

В Латвии родственники баскетболиста Яниса Тиммы, покончившего с собой в Москве, установили на его могиле памятник за почти 2 миллиона рублей. Всё оплатила семья спортсмена, а вот его бывшая жена певица Анна Седокова не стала помогать с расходами и даже не прислала венок. Об этом пишет Mash.