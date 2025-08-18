Седоковой запретят въезд в Европу, если она не приедет на допрос на родину Тиммы

Прокуратура Латвии повторно возбудила уголовное дело о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы. В связи с этим экс-супругу покойного — певицу Анну Седокову — могут снова вызвать на допрос, который в этот раз состоится на родине спортсмена. В случае неявки пышногрудой исполнительнице грозит запрет на въезд в Евросоюз, сообщает Mash.

Адвокат семьи погибшего баскетболиста Маргарита Гаврилова сообщила, что после проведения всех необходимых экспертиз в Риге ожидают бывшую жену баскетболиста. Цель допроса — установить, какую информацию Седокова могла утаить и какова её роль в произошедшей трагедии. Информация о ходе следствия разглашаться не будет.