Седоковой запретят въезд в Европу, если она не приедет на допрос на родину Тиммы
Mash: Седокову вызовут на допрос в Латвию и запретят въезд в ЕС в случае неявки
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Прокуратура Латвии повторно возбудила уголовное дело о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы. В связи с этим экс-супругу покойного — певицу Анну Седокову — могут снова вызвать на допрос, который в этот раз состоится на родине спортсмена. В случае неявки пышногрудой исполнительнице грозит запрет на въезд в Евросоюз, сообщает Mash.
Адвокат семьи погибшего баскетболиста Маргарита Гаврилова сообщила, что после проведения всех необходимых экспертиз в Риге ожидают бывшую жену баскетболиста. Цель допроса — установить, какую информацию Седокова могла утаить и какова её роль в произошедшей трагедии. Информация о ходе следствия разглашаться не будет.
Согласно заявлению прокуратуры, прежнее расследование оказалось неполным, так как в ходе него не были выявлены все обстоятельства трагичной кончины Тиммы. В частности, было подтверждено отсутствие наркотических веществ в организме спортсмена и каких-либо психических отклонений, что и побудило его родственников добиваться привлечения экс-участницы ВИА Гры к ответственности по соответствующей статье.
Ранее стало известно, что исполнительница уже заявила свои права на наследство покойного Яниса Тиммы. Однако семья погибшего баскетболиста враждебно настроена по отношению к Седоковой из-за непростых отношений бывших супругой при жизни спортсмена. По некоторым данным, экс-солистка ВИА Гры запрещала Тимме общаться с сыном от предыдущих отношений и даже не позволяла смотреть на фото ребёнка.