10 ноября, 13:30

Седокова пожаловалась на знаки внимания от женатика и вспомнила цитату про крестик и трусы

Анна Седокова. Обложка © VK / Анна Седокова

Певица Анна Седокова публично высказалась против домогательств и двуличного поведения известных мужчин. По её словам, некоторые футболисты, позиционирующие себя примерными семьянинами, параллельно отправляют другим женщинам намёки и недвусмысленные сообщения.

«Максимально женатый, с милыми фотографиями жены и ребёнка в закреплённом регулярно отправлял мне лайки и намёки. Так ты, либо крестик сними, либо трусы надень. А второй — это вообще удивительный человек! Он одновременно отправлял сальные сообщения и мне, и моей дочке! Вы вообще представляете?»рассказала Седокова в телеграм-канале.

Звезда заявила, что подобное отношение является проявлением неуважения не только к адресаткам, но и к собственным семьям, призвав публичных людей отвечать за свою репутацию и личные поступки.

Седокова также рассказала о неприятной ситуации из её жизни. Соседка певицы заподозрила её в романе со своим мужем и начала угрожать и распространять оскорбительные домыслы. Седокова объяснила, что её общение с мужчиной носило исключительно дружеский характер, он помог ей поднять корзину с цветами.

Седокову заметили в обнимку с новым ухажёром, но он поспешил опровергнуть роман

Ранее Life.ru писал, что Марат Сафин спровоцировал слухи о новом романе. Он выложил фотографии с прогулки. На них он красуется в розовой футболке. На странице обаятельной обозревательницы в Сети появилась совместная пикантная фотография со спортсменом, где он одет в те же вещи.

