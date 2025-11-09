«Не просто друзья»: Марат Сафин спровоцировал слухи о новом романе
Марат Сафин с Маницей Хашба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mani_ca
Поклонники Марата Сафина начали подозревать, что между экс-теннисистом и журналисткой Маницей Хашба существует нечто большее, чем просто дружеские отношения. Слухи о возможном романе распространились благодаря публикациям спортсмена в социальных сетях, вызвав волну обсуждений среди фанатов.
Сафин выложил фотографии с прогулки. На них он красуется в розовой футболке. Казалось бы, ничего примечательно в этом нет, но не всё так просто.
Сафин пока не выкладывает совместных фото с журналисткой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamsafinmarat
На странице обаятельной обозревательницы в Сети появилась совместная пикантная фотография со спортсменом, где он одет в те же вещи. Подписчики мгновенно сопоставили факты и пришли к выводу, что они гуляли вдвоём.
«Марата много не бывает! Пришлось даже подняться на ступеньки, чтобы сделать селфи. P.S Мистер Сафин моими глазами», — подписала снимок Хашба.
В этом году ещё один завидный холостяк нашёл спутницу. Певец Алексей Воробьёв неожиданно для публики расписался с оперной звездой Аидой Гарифуллиной. Поклонники не ожидали такого исхода событий, так как пара узаконила отношения тайно, однако, порадовались за любимца. Пойдёт ли теннисист Сафин по стопам артиста — покажет время.
