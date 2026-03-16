Актёр Юрий Батурин заявил, что должен был стать военным и дослужиться до генерала

Российский актёр Юрий Батурин рассказал, что родился в семье военного и должен был продолжить офицерскую традицию. Артист уверен, что с таким характером и «кровями» он бы дослужился до генерала.

«Я был бы как минимум уже, наверное, генерал-лейтенант, дважды героем Российской Федерации», — подчеркнул собеседник 78.ru.

Он также признался, что был очень сложным ребёнком: две недели болел, две недели учился. Отец звезды однажды в шесть утра разбудил его, кинул кеды и заставил заниматься спортом.

«Мама выходит, говорит: Толя, не надо, Толя, я тебя прошу, но он же заболеет и умрёт. На что батя сказал: умрёт — ещё одного родим», — вспомнил Батурин.

Ранее Юрий Батурин был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для включения стало его заявление в одном из подкастов о помощи населению Донбасса.

* Сайт признан экстремистским и запрещён в России.