Корольков работал гардеробщиком, Светличная торговала обувью: Как звёзды кино выживали в 90-е

После распада СССР многие кинозвёзды оказались без работы и средств к существованию. Государственное финансирование прекратилось, а вместе с ним — привычная жизнь. Геннадий Корольков, известный по роли Василия Климова в «Трактире на Пятницкой», устроился гардеробщиком в театр, где раньше блистал, и скрывал это от близких. В кино он позже появлялся лишь в эпизодических ролях.

Геннадий Нилов, сыгравший физика Сундукова в комедии «Три плюс два», после увольнения с «Ленфильма» стал плотником — брался за любой ремонт, чтобы прокормить семью. В актёрство он так и не вернулся. А Геннадий Бортников, звезда Театра имени Моссовета, выживал, продавая свои картины на Арбате. Он умер в 2007-м без новых киноролей.

Светлана Светличная, прославившаяся в «Бриллиантовой руке», овдовев, оказалась в крайней нужде. Чтобы выжить, она торговала обувью на рынке и убиралась у богатых соседей. Но через 10 лет перерыва всё же вернулась в кино.