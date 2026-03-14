Корольков работал гардеробщиком, Светличная торговала обувью: Как звёзды кино выживали в 90-е
Обложка © ТАСС / Филиппов Алексей, © Wikipedia
После распада СССР многие кинозвёзды оказались без работы и средств к существованию. Государственное финансирование прекратилось, а вместе с ним — привычная жизнь. Геннадий Корольков, известный по роли Василия Климова в «Трактире на Пятницкой», устроился гардеробщиком в театр, где раньше блистал, и скрывал это от близких. В кино он позже появлялся лишь в эпизодических ролях.
Геннадий Нилов, сыгравший физика Сундукова в комедии «Три плюс два», после увольнения с «Ленфильма» стал плотником — брался за любой ремонт, чтобы прокормить семью. В актёрство он так и не вернулся. А Геннадий Бортников, звезда Театра имени Моссовета, выживал, продавая свои картины на Арбате. Он умер в 2007-м без новых киноролей.
Светлана Светличная, прославившаяся в «Бриллиантовой руке», овдовев, оказалась в крайней нужде. Чтобы выжить, она торговала обувью на рынке и убиралась у богатых соседей. Но через 10 лет перерыва всё же вернулась в кино, сообщат Кино Mail.
Напомним, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла 16 ноября 2024 года. Ей было 84 года. Актрису похоронили на «Аллее звёзд». Примечательно, что семья не исполнила последнюю волю Светличной.
