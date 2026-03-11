7 мартовских премьер 2026 года, ради которых стоит взять отгул на работе и залипнуть в экран

Март оказался щедрым на премьеры — половина проектов уже доступна для просмотра, а остальные выйдут буквально со дня на день. Мы собрали самые интересные новинки месяца, чтобы вы точно не пропустили ничего стоящего. От душевных российских драм до масштабных блокбастеров — в этом списке найдётся кино на любой вкус.

«На льду»: фигурное катание, тайны и расследование (вышел 6 марта)

Что посмотреть в марте 2026: топ новых сериалов месяца. Фото © Кадр из сериала «На льду», режиссёр Максим Кулагин, сценаристы Елена Шаталова, Марина Кошевая / Kinopoisk

Ксения когда-то блистала на льду, собирая медали одну за другой. Но в один момент она бросает карьеру фигуристки и исчезает из спорта. Спустя время девушка возвращается — только теперь не на каток, а в тренерскую комнату той самой школы, где началась её спортивная жизнь. Официально она пришла учить детей, но на самом деле у Ксении совсем другая цель — выяснить правду о смерти своего партнёра Алексея. Сериал обещает показать изнанку красивого мира фигурного катания, где за блеском костюмов и аплодисментами скрываются настоящие драмы. Спортивные проекты сейчас на пике популярности, и «На льду» может стать одним из самых обсуждаемых российских релизов месяца.

«Захват», третий сезон: возвращение британского триллера о слежке (вышел 8 марта)

Премьеры сериалов марта 2026: российские и зарубежные новинки. Фото © Кадр из сериала «Захват», режиссёры Бен Чанан, Джеймс Кент, Филиппа Лангдэйл, сценаристы Бен Чанан, Дэниэл Ной / Kinopoisk

Прошёл целый год с момента выхода предыдущего сезона — и вот наконец продолжение легендарного проекта BBC снова с нами. Создатели держат в секрете все детали сюжета — и это правильно, учитывая, что сериал посвящён теме тотальной слежки, фейковых новостей и манипуляций. Известно только одно: третий сезон продолжает общую линию первых двух частей. Если вы цените качественные британские триллеры с закрученным сюжетом и актуальной повесткой, не пропустите этот релиз. Интрига сохраняется до последнего кадра, а каждый эпизод заставляет задуматься о том, насколько мы беззащитны перед технологиями.

Мартовские сериалы 2026: какие проекты нельзя пропустить. Фото © Кадр из сериала «Рустер», режиссёры Билл Лоуренс, Мэтт Тарсес, сценаристы Билл Лоуренс, Мэтт Тарсес / Kinopoisk

Авторы одного из самых любимых медицинских ситкомов вернулись с новым проектом, и на этот раз действие разворачивается в стенах колледжа. Грег Руссо — известный писатель, который приезжает туда якобы для встречи с читателями. Но истинная причина визита совсем другая: мужчина хочет наладить отношения со своей дочерью, которая преподаёт в этом учебном заведении. Сериал затрагивает вечную тему отцов и детей, где смешались драматические моменты и добрый юмор. Если вы скучали по лёгким, но при этом трогательным комедиям с глубиной, «Петух», он же «Рустер», точно для вас. Создатели умеют находить баланс между смехом и слезами, и похоже, что в новом проекте они снова попали в точку.

«One Piece. Большой куш», второй сезон (начнёт выходить с 10 марта)

Новые сериалы марта 2026, которые уже вышли или скоро выйдут. Фото © Кадр из сериала «One Piece. Большой куш», режиссёры Эмма Салливан, Джозеф Кубота Владыка, Лукас Эттлин, сценаристы Lindsay Gelfand, Том Хиндман, Эллисон Вентрауб / Kinopoisk

Netflix идёт ва-банк, экранизируя легендарную мангу, — и, судя по успеху первого сезона, риск оправдывается. Платформа настолько уверена в проекте, что сразу после премьеры дала добро на продолжение — случай редчайший в их практике. Сам автор манги Эйитиро Ода заявил, что сюжет готов не только для второго сезона, но и для следующих частей франшизы. Во втором сезоне зрители увидят экранизацию арки Алабасты — одной из самых любимых у фанатов первоисточника. Если вы ещё не присоединились к миллионам поклонников вселенной «Ван-Пис», самое время это сделать.

«Скарпетта»: мрачный триллер о судмедэксперте, вернувшейся в родной город (цифровой релиз 11 марта)

Мартовские премьеры 2026: какие сериалы посмотреть в первую очередь. Фото © Кадр из сериала «Скарпетта», режиссёры Шарлотта Брандстром, Дэвид Гордон Грин, сценаристы Лиз Сарнофф, Патриция Корнуэлл / Kino-teatr

В основе сериала лежат романы Патрисии Корнуэлл, и это уже гарантия качественного детектива. Кей Скарпетта — опытный судмедэксперт, которая годами работала с жертвами самых жестоких преступлений. Теперь она возвращается в город своей юности, чтобы снова занять прежнюю должность. Но встречают её далеко не с распростёртыми объятиями — рабочие интриги, отсутствие улик на местах преступлений и напряжённые отношения с родной сестрой превращают жизнь Кей в настоящий хаос. Женщине придётся бороться сразу на нескольких фронтах, пытаясь удержать равновесие между профессиональными обязанностями и личными проблемами. Мрачная атмосфера, запутанные расследования и сильная главная героиня — всё, что нужно для качественного триллера.

«Вирджин-Ривер», седьмой сезон: мелодрама о второй любви продолжается (выйдет 12 марта)

Топ сериалов марта 2026: от российских драм до зарубежных блокбастеров. Фото © Кадр из сериала «Вирджин-Ривер», режиссёры Мартин Вуд, Гэйл Харви, Энди Микита и др., сценаристы Сью Тенни, Tesia Joy Walker, Эми Палмер Робертсон и др. / Kino-teatr

История медсестры Мелинды Монро, сбежавшей от боли в маленький городок, уже успела завоевать сердца миллионов зрителей. После смерти мужа женщина решает начать жизнь с чистого листа, переезжая подальше от шумного мегаполиса. В тихом Вирджин-Ривере она знакомится с Джеком, владельцем местного бара, и между ними вспыхивает настоящее чувство. В шестом сезоне влюблённые наконец поженились, несмотря на все препятствия. Теперь нас ждёт рассказ об их первых годах совместной жизни и медовом месяце. Сериал — идеальный выбор для тех, кто устал от динамичных боевиков и хочет погрузиться в уютную атмосферу маленького городка, где главное — это человеческие отношения.

«Река Мадисон»: новый спин-офф вселенной «Йеллоустоун» (выйдет 14 марта)

Сериалы марта 2026: расписание выхода и описание новинок. Фото © Кадр из сериала «Река Мадисон», режиссёр Кристина Ворос, сценарист Тейлор Шеридан / Kinopoisk

Создатели культовой франшизы явно решили не отпускать зрителей — в марте выходит уже второй проект по этой вселенной. События разворачиваются после финала оригинального сериала, а в центре внимания оказывается семья Клайберн и её глава Стейси. Трагедия заставляет их переехать в Монтану, где их судьбы тесно переплетаются с легендарным семейством Даттон. Обещают показать персонажей с совершенно новой стороны, раскрыть неожиданные грани их характеров. Поклонники «Йеллоустоуна» точно оценят возможность вернуться в знакомый мир и узнать, что случилось после драматичного финала основного сериала.

Март 2026 года щедр на премьеры — от душевных российских драм до масштабных зарубежных блокбастеров. Выбирайте по настроению, запасайтесь попкорном и наслаждайтесь просмотром. Половина проектов уже доступна, а остальные не заставят себя долго ждать. Главное — не пытайтесь посмотреть всё сразу, иначе рискуете провести весь месяц перед экраном!