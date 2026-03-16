Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 11:05

«Верни усы Паскалю!» Фанаты высмеяли Ди Каприо за новый образ на «Оскаре»

ДиКаприо появился на «Оскаре» с усами и закрашенной сединой, вызвав улыбки фанатов

Ди Каприо и Паскаль. Обложка © ТАСС / АР

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо шокировал поклонников появлением на церемонии «Оскар — 2026» в странном виде. Артист отрастил усы и покрасил в тёмно-каштановый седеющие волосы. Однако новый образ вызвал насмешки в Сети, а заветную статуэтку жюри присудило другому, сообщает Daily Mail.

Ди Каприо был номинирован как лучший актёр в главной роли в фильме «Битва за битвой», но «Оскар» так ему и не достался. Хотя артист очень популярен и талантливо играет в кинолентах — на его счету всего один приз американской Киноакадемии за фильм «Выживший». Выше этой планки Ди Каприо не смог подняться.

Сейчас актёру 52 года, на церемонию он пришёл с 27-летней спутницей, поэтому фанаты в один голос говорят, что их любимец переживает кризис «среднего возраста» и хочет казаться моложе ради возлюбленной. Но самые едкие комментарии касались усов кинозвезды. Актёр Педро Паскаль, примечательный по своей растительности над губой, внезапно сбрил усы и пришёл на «Оскар» с «голым» лицом.

«Упс, скандал! Лео украл усы Педро Паскаля!», пошутил один из пользователей.

«Лео, верни усы Паскалю и вернись к нам, каким был!» — поддержал другой.

«А Паскалю усы шли.. А вот Ди Каприо стал выглядеть странно, будто чужое лицо ему прилепили», — посетовала поклонница.

Майкл Б. Джордан и Джесси Бакли стали лучшими актёром и актрисой на «Оскаре»
Майкл Б. Джордан и Джесси Бакли стали лучшими актёром и актрисой на «Оскаре»

Ранее была раскрыта главная интрига премии «Оскар»: лучшим фильмом года признана картина «Битва за битвой» режиссёра Пола Томаса Андерсона. Церемония награждения прошла в Лос-Анджелес и принесла ленте настоящий триумф. Сюжет фильма разворачивается вокруг героя, которого играет Леонардо Ди Каприо. Его персонаж в начале 2000-х состоял в леворадикальной экстремистской группировке, однако после её распада вынужден скрываться. Спустя 16 лет на него и его дочь начинает охоту полковник Локджо, роль которого исполнил Шон Пенн.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Леонардо Ди Каприо
  • США
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar