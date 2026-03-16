«Верни усы Паскалю!» Фанаты высмеяли Ди Каприо за новый образ на «Оскаре»

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо шокировал поклонников появлением на церемонии «Оскар — 2026» в странном виде. Артист отрастил усы и покрасил в тёмно-каштановый седеющие волосы. Однако новый образ вызвал насмешки в Сети, а заветную статуэтку жюри присудило другому, сообщает Daily Mail.

Ди Каприо был номинирован как лучший актёр в главной роли в фильме «Битва за битвой», но «Оскар» так ему и не достался. Хотя артист очень популярен и талантливо играет в кинолентах — на его счету всего один приз американской Киноакадемии за фильм «Выживший». Выше этой планки Ди Каприо не смог подняться.

Сейчас актёру 52 года, на церемонию он пришёл с 27-летней спутницей, поэтому фанаты в один голос говорят, что их любимец переживает кризис «среднего возраста» и хочет казаться моложе ради возлюбленной. Но самые едкие комментарии касались усов кинозвезды. Актёр Педро Паскаль, примечательный по своей растительности над губой, внезапно сбрил усы и пришёл на «Оскар» с «голым» лицом.

«Упс, скандал! Лео украл усы Педро Паскаля!», — пошутил один из пользователей.

«Лео, верни усы Паскалю и вернись к нам, каким был!» — поддержал другой.

«А Паскалю усы шли.. А вот Ди Каприо стал выглядеть странно, будто чужое лицо ему прилепили», — посетовала поклонница.

Ранее была раскрыта главная интрига премии «Оскар»: лучшим фильмом года признана картина «Битва за битвой» режиссёра Пола Томаса Андерсона. Церемония награждения прошла в Лос-Анджелес и принесла ленте настоящий триумф. Сюжет фильма разворачивается вокруг героя, которого играет Леонардо Ди Каприо. Его персонаж в начале 2000-х состоял в леворадикальной экстремистской группировке, однако после её распада вынужден скрываться. Спустя 16 лет на него и его дочь начинает охоту полковник Локджо, роль которого исполнил Шон Пенн.