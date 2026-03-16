16 марта, 02:48

Майкл Б. Джордан и Джесси Бакли стали лучшими актёром и актрисой на «Оскаре»

Майкл Б. Джордан и Джесси Бакли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / michaelbjordan, ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Американский актёр Майкл Б. Джордан удостоен премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Награду ему принесла работа в фильме «Грешники». В борьбе за статуэтку он обошёл Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе.

Лучшей актрисой признана Джесси Бакли, сыгравшая главную роль в картине «Хамнет». Ранее этот фильм получил две премии «Золотой глобус» — как лучшая драма, а сама Бакли была отмечена как лучшая актриса в драматическом жанре.

Пол Томас Андерсон получил первый «Оскар» после 14 номинаций

Ранее Life.ru писал, что в анимационной категории победила необычная музыкальная картина «Кей-поп-охотница на демонов». Режиссёр Мэгги Кан, получая награду, посвятила её Корее и поклонникам корейской культуры по всему миру. В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» также участвовала работа российского режиссёра Константина Бронзита «Три сестры».

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

Артём Гапоненко
