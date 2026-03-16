Майкл Б. Джордан и Джесси Бакли стали лучшими актёром и актрисой на «Оскаре»

Американский актёр Майкл Б. Джордан удостоен премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Награду ему принесла работа в фильме «Грешники». В борьбе за статуэтку он обошёл Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе.

Лучшей актрисой признана Джесси Бакли, сыгравшая главную роль в картине «Хамнет». Ранее этот фильм получил две премии «Золотой глобус» — как лучшая драма, а сама Бакли была отмечена как лучшая актриса в драматическом жанре.

Ранее Life.ru писал, что в анимационной категории победила необычная музыкальная картина «Кей-поп-охотница на демонов». Режиссёр Мэгги Кан, получая награду, посвятила её Корее и поклонникам корейской культуры по всему миру. В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» также участвовала работа российского режиссёра Константина Бронзита «Три сестры».