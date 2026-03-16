Пол Томас Андерсон получил первый «Оскар» после 14 номинаций

Американский режиссёр Пол Томас Андерсон наконец добился долгожданной победы на церемонии «Оскар». Кинематографист получил сразу две статуэтки после 14 номинаций — награду ему присудили за лучший адаптированный сценарий фильма «Битва за битвой» и за лучшую режиссуру.

Для картины этот успех стал уже четвёртым на нынешней церемонии. Фильм в общей сложности представлен сразу в 13 номинациях и продолжает собирать награды.

Лента уже получила приз в новой категории за лучший кастинг, а актёр Шон Пенн был удостоен «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Для него эта награда стала третьей в карьере: он уже побеждал за роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк».

Фильм Андерсона снят по роману Томас Пинчон Вайнленд. Главную роль в картине исполнил Леонардо ДиКаприо: его герой в начале 2000-х состоял в леворадикальной экстремистской группировке, члены которой были вынуждены скрываться. Спустя 16 лет за ним и его дочерью начинает охоту полковник Локджо, которого сыграл Шон Пенн. Интересно, что сам актёр на церемонию вручения награды не пришёл, однако его победа стала одной из самых обсуждаемых на нынешней церемонии.

Ранее Life.ru писал, что в анимационной категории победила необычная музыкальная картина «Кей-поп-охотница на демонов». Режиссёр Мэгги Кан, получая награду, посвятила её Корее и поклонникам корейской культуры по всему миру. В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» также участвовала работа российского режиссёра Константина Бронзита «Три сестры», который был номинирован на «Оскар» уже в третий раз.