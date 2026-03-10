Номинантку на «‎Оскар» Джесси Бакли «отменяют» из-за котиков, а Тимоти Шаламе – за балет

Ирландская актриса Джесси Бакли, которая является явной фавориткой на «Оскар», столкнулась с «отменой» любителями кошек. Она исполнила роль убитой горем Агнес Хэтэуэй в фильме Хлои Чжао «Хамнет», за что была номинирована на главную награду кино. Но звезда ранее нелицеприятно высказалась о питомцах, что ей и припомнили.

В Сети развернулась настоящая битва. Зоолюбители припомнили, как актриса в интервью для подкаста Happy Sad в ноябре 2025 года призналась, что не очень жалует кошек. Она поставила своему мужу Фредди Соренсену ультиматум, что переедет к нему, только когда он избавится от своих любимых мурлыкающих питомцев, одна из которых была «образцовой сукой». Интервью наделало много шума. Теперь кошатники не могут простить актрису и требуют в Сети не давать ей «Оскар».

Нмногим лучше положение актёра Тимоти Шаламе. Его разнесли в пух и прах за дерзкий комментарий в интервью Variety Шаламе о том, что он не хотел бы работать в балете или опере, потому что до них «никому нет дела». Поклонники этого вида искусства взорвались негодованиями в адрес артиста, также призывая не давать ему заветную киностатуэтку. К травле подключился даже лондонский Королевский театр балета и оперы.

«Каждый вечер в Королевском театре тысячи людей собираются на балет и оперу. Ради музыки. Ради повествования. Ради волшебства живого выступления. Если вы хотите пересмотреть свою точку зрения, наши двери открыты», — обратились к Шаламе в театре, выложив видео со своими работниками и артистами.

Английская национальная опера также пригласила актёра. А колумбийский балетмейстер Фернандо Монтаньо назвал большой ошибкой попытку Шаламе «сравнивать себя с другими или сравнивать одну форму выражения с другой». Лондонская танцовщица Анна Илиахо его поддержала, написав соцсетях, что «только неуверенный в себе артист разрушает другую творческую деятельность, чтобы возвысить свою собственную». А Сиэтлская опера и вовсе предложила гостям скидку 14% на билеты на свою постановку «Кармен» при использовании промокода Timothée.



Ранее были объявлены очередные номинанты на «Оскар-2026». Life.ru разобрал пять самых ярких фильмов и рассказал, какие из них действительно стоит посмотреть. Среди них «Марти Великолепный» (Marty Supreme) — спортивная комедия про настольный теннис с Тимоти Шаламе. «Бугония» (Bugonia) — мрачная комедия про CEO и инопланетян с Эммой Стоун. Джесси Бакли номинирована на Оскар в категории «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Хамнет». Церемония вручения 98-й премии «Оскар» пройдёт в ночь на 16 марта 2026 года.