Звёзды фильма «Назад в будущее» сделали общее фото впервые за много лет

Легендарный дуэт из культовой трилогии «Назад в будущее» воссоединился спустя долгие годы. Кристофер Ллойд, сыгравший безумного изобретателя Дока Брауна, и Майкл Джей Фокс (Марти Макфлай) сделали совместное фото, которое мгновенно стало событием для поклонников.

Звёзды «Назад в будущее» встретились впервые за много лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realmikejfox

Первый фильм вышел в 1985 году — 41 год назад. Тогда Ллойду было 47 лет, а Фоксу — 24. Сегодня актёрам 88 и 65 лет соответственно. Фанаты, увидевшие снимок, тут же принялись уговаривать звёзд снять продолжение.

Но, увы, «Марти» вряд ли снова отправится в прошлое: Майкл Джей Фокс уже много лет борется с тяжёлой формой болезни Паркинсона, которая серьёзно ограничивает его движения. Тем не менее сам факт встречи двух легенд согрел сердца миллионов.

