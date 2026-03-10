Владимир Путин
Звёзды фильма «Назад в будущее» сделали общее фото впервые за много лет

Обложка © Кадр из фильма «Назад в будущее», режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Роберт Земекис, Боб Гейл / Kinopoisk

Легендарный дуэт из культовой трилогии «Назад в будущее» воссоединился спустя долгие годы. Кристофер Ллойд, сыгравший безумного изобретателя Дока Брауна, и Майкл Джей Фокс (Марти Макфлай) сделали совместное фото, которое мгновенно стало событием для поклонников.

Звёзды «Назад в будущее» встретились впервые за много лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ realmikejfox

Первый фильм вышел в 1985 году — 41 год назад. Тогда Ллойду было 47 лет, а Фоксу — 24. Сегодня актёрам 88 и 65 лет соответственно. Фанаты, увидевшие снимок, тут же принялись уговаривать звёзд снять продолжение.

Но, увы, «Марти» вряд ли снова отправится в прошлое: Майкл Джей Фокс уже много лет борется с тяжёлой формой болезни Паркинсона, которая серьёзно ограничивает его движения. Тем не менее сам факт встречи двух легенд согрел сердца миллионов.

«Дьявол носит Prada 2»: возвращение ледяной Миранды и главной модной драмы XXI века

Ранее стилист актрисы Зендеи Ло Роуч на красной дорожке премии Гильдии киноактёров США сообщил, что она и её партнёр Том Холланд тайно поженились. По словам Роуча, свадьба уже состоялась, и журналисты её пропустили; на уточняющий вопрос он подтвердил, что это «чистая правда».

