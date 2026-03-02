Голливудские звёзды Зендея и Том Холланд тайно поженились. Об этом на красной дорожке премии Гильдии киноактёров США сообщил стилист актрисы Ло Роуч, слова которого приводит портал Variety.

«Свадьба уже состоялась. Вы её пропустили», — заявил Роуч.

Когда журналист уточнила, правда ли это, стилист рассмеялся и подтвердил, что это «чистая правда». Представители актёров пока официально не комментировали информацию.

Зендея и Холланд познакомились в 2016 году на съёмках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» и долгое время были друзьями. Об отношениях они объявили в 2021-м. Слухи о помолвке появились после того, как Зендая вышла на красную дорожку «Золотого глобуса» с кольцом на левой руке. В 2025 году Холланд официально подтвердил помолвку, поправив репортёра, назвавшего Зендаю его девушкой. В распространившемся в сети видео актёр смеётся и уточняет, что она его невеста.

Напомним, что в январе 2025 года СМИ писали, что Том Холланд сделал Зендее предложение, но помолвка была настолько секретной, что там даже не присутствовали члены их семей. Информации о грядущей свадьбе пока нет, поскольку дел у актёров невпроворот.

