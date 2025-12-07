Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 декабря, 21:52

Россияне атаковали соцсети Тома Холланда, потребовав вернуть деньги Долиной

Том Холланд. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tomholland2013

В социальных сетях британского актёра Тома Холланда, известного по роли Человека-паука, появились десятки сообщений от русскоязычных пользователей после того, как в мошеннической схеме против певицы Ларисы Долиной всплыл поддельный паспорт с его фотографией.

В комментариях можно встретить такие сообщения, как: «Заскамил Долину на 100 млн. Респект!», «А зачем было Долину обманывать? Вроде же денег достаточно зарабатываете...» и «Верни деньги Долиной по-хорошему».

Напомним, что в ходе мошеннической операции злоумышленники, представившиеся сотрудником Росфинмониторинга Андреем Лукиным, прислали Долиной поддельный паспорт с фотографией Холланда. Документ, вероятно, был создан в графическом редакторе, потому что человека с паспортными данными, которые показали Долиной, в России не существует.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Том Холланд
  • Общество
    Комментарий
    0
