Россияне атаковали соцсети Тома Холланда, потребовав вернуть деньги Долиной

В социальных сетях британского актёра Тома Холланда, известного по роли Человека-паука, появились десятки сообщений от русскоязычных пользователей после того, как в мошеннической схеме против певицы Ларисы Долиной всплыл поддельный паспорт с его фотографией.

В комментариях можно встретить такие сообщения, как: «Заскамил Долину на 100 млн. Респект!», «А зачем было Долину обманывать? Вроде же денег достаточно зарабатываете...» и «Верни деньги Долиной по-хорошему».