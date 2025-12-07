Россияне атаковали соцсети Тома Холланда, потребовав вернуть деньги Долиной
Том Холланд. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tomholland2013
В социальных сетях британского актёра Тома Холланда, известного по роли Человека-паука, появились десятки сообщений от русскоязычных пользователей после того, как в мошеннической схеме против певицы Ларисы Долиной всплыл поддельный паспорт с его фотографией.
В комментариях можно встретить такие сообщения, как: «Заскамил Долину на 100 млн. Респект!», «А зачем было Долину обманывать? Вроде же денег достаточно зарабатываете...» и «Верни деньги Долиной по-хорошему».
Напомним, что в ходе мошеннической операции злоумышленники, представившиеся сотрудником Росфинмониторинга Андреем Лукиным, прислали Долиной поддельный паспорт с фотографией Холланда. Документ, вероятно, был создан в графическом редакторе, потому что человека с паспортными данными, которые показали Долиной, в России не существует.
