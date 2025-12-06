Покупательница квартиры Долиной будет добиваться признания сделки в суде

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не намерена отзывать свою жалобу из Верховного суда РФ. Об этом заявила её адвокат Светлана Свириденко в комментарии RT.

По её словам, Лурье настаивает на признании сделки действительной и праве собственности на жильё, а не на возврате денег, который певица предложила растянуть на несколько лет. Адвокат отметила, что сторона Долиной отказалась от личной встречи для мирового соглашения. Верховный суд рассмотрит спор 16 декабря.

Напомним, накануне вечером Лариса Долина пообещала возместить Полине Лурье потраченные средства. При этом адвокат Светлана Свириденко заявила, что публичное обещание певицы вернуть деньги не содержит конкретных сроков или способов расчёта.