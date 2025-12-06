Долина умолчала о сроках возврата 112 млн рублей покупательнице своей квартиры

Певица Лариса Долина не озвучила конкретных сроков или способов возврата средств покупательнице Полине Лурье за мошенническую квартиру, несмотря на свое «масштабное заявление». Об этом заявила адвокат пострадавшей Светлана Свириденко.

«Это никак не меняет то предложение, которое уже было сделано. Долина не назвала срок, фактически это то же самое, что нам было предложено — в рассрочку на три года без компенсации материальных потерь — если бы эти деньги находились на вкладах и прочих расходов», — добавила адвокат в беседе с РИА «Новости».