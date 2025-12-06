Долина умолчала о сроках возврата 112 млн рублей покупательнице своей квартиры
Обложка © VK / Лариса Долина
Певица Лариса Долина не озвучила конкретных сроков или способов возврата средств покупательнице Полине Лурье за мошенническую квартиру, несмотря на свое «масштабное заявление». Об этом заявила адвокат пострадавшей Светлана Свириденко.
«Это никак не меняет то предложение, которое уже было сделано. Долина не назвала срок, фактически это то же самое, что нам было предложено — в рассрочку на три года без компенсации материальных потерь — если бы эти деньги находились на вкладах и прочих расходов», — добавила адвокат в беседе с РИА «Новости».
Напомним, ранее злоумышленники принудили Ларису Долину продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей. В итоге дело дошло до Верховного суда, однако Долина пообещала вернуть Лурье все деньги.
