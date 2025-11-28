Суд снял арест с квартиры Долиной в Москве
Обложка © Обложка © VK / Лариса Долина
Балашихинский городской суд удовлетворил иск известной певицы Ларисы Долиной, постановив вернуть ей квартиру в Ксеньинском переулке Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва».
Судья Евгений Паршин также обязал компенсировать певице имущественный вред на сумму 175 млн рублей в порядке гражданского судопроизводства. Покупательнице квартиры Полине Лурье вернут мобильный телефон, изъятый следствием.
Резонансное дело Долиной, инициированное летом 2024 года, стало примером изощрённого мошенничества с недвижимостью. Под видом сотрудников ФСБ и банка злоумышленники принудили её продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Ключевым итогом стала победа Долиной в суде: Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. В пятницу, 28 ноября, обвиняемым по резонансному делу Долиной вынесли приговор — им назначили от четырёх до семи лет лишения свободы.
