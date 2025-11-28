Адвокат осужденного по делу Долиной заявил, что организаторы аферы не находятся в РФ

Подлинные организаторы аферы по хищению квартиры известной певицы Ларисы Долиной находятся не в России. Об этом заявил защитник уже осуждённого участника мошеннической схемы Андрея Основы Асим Алыев в комментарии корреспонденту Life.ru.

Адвокат осужденного дроппера Андрея Основы после заседания суда. Видео © Life.ru

«Организаторы этой аферы [находятся] явно не на территории нашей страны, очень надеемся, что их установят и привлекут к уголовной ответственности», — сказал Алыев.

По его словам, платой за предоставленную пластиковую карту стала чисто символическая сумма размером примерно в 10 тысяч рублей, переданная будто бы по-товарищески. При этом адвокат настаивает, что его подзащитный не считает себя виновным, поскольку был обманут настоящими организаторами аферы.