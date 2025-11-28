Россия и США
Регион
28 ноября, 11:42

Адвокат осужденного по делу Долиной заявил, что организаторы аферы не находятся в РФ

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Подлинные организаторы аферы по хищению квартиры известной певицы Ларисы Долиной находятся не в России. Об этом заявил защитник уже осуждённого участника мошеннической схемы Андрея Основы Асим Алыев в комментарии корреспонденту Life.ru.

Адвокат осужденного дроппера Андрея Основы после заседания суда. Видео © Life.ru

«Организаторы этой аферы [находятся] явно не на территории нашей страны, очень надеемся, что их установят и привлекут к уголовной ответственности», — сказал Алыев.

По его словам, платой за предоставленную пластиковую карту стала чисто символическая сумма размером примерно в 10 тысяч рублей, переданная будто бы по-товарищески. При этом адвокат настаивает, что его подзащитный не считает себя виновным, поскольку был обманут настоящими организаторами аферы.

Резонансное дело Долиной, инициированное летом 2024 года, стало примером изощрённого мошенничества с недвижимостью. Под видом сотрудников ФСБ и банка злоумышленники принудили её продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Ключевым итогом стала победа Долиной в суде: Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Этот прецедент создал «эффект Долиной» — тенденцию, когда продавцы через суд возвращают жильё, заявляя о давлении, в итоге оставляя покупателей без денег и имущества.

