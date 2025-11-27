Суд оставил право собственности на квартиру в Хамовниках Ларисе Долиной

Второй кассационный суд завершил рассмотрение апелляции Полины Лурье, которая оспаривала передачу права собственности на жилплощадь в Хамовниках певице Ларисе Долиной, и оставил решение в пользу артистки в силе. Судья огласила вердикт, постановив, что кассационная жалоба Лурье должна быть оставлена без удовлетворения.

Заседание тройки судей прошло в закрытом формате. Юрист певицы настояла на такой мере, поскольку в материалах дела фигурировали сведения, полученные в результате медицинской экспертизы, проведенной в отношении Долиной. Обе стороны — и Долина, и Лурье — на слушаниях отсутствовали.

Данный спор берет начало в конце марта 2025 года, когда Хамовнический суд Москвы признал сделку по отчуждению квартиры недействительной по иску Долиной. Артистка заявляла, что её ввели в заблуждение, и она фактически выступила жертвой мошенников. Первоначальное решение суда лишило Лурье права собственности и вернуло его Долиной. Риелторское сообщество считает, что этот исход создал серьёзную угрозу для стабильности сделок на рынке вторичной недвижимости.