Долину портит квартирный вопрос: Покупательница должна сама искать мошенников и свои 112 млн Финал скандала: Долина вернула квартиру, а покупательница осталась ни с чем Сомнительные детали: Почему Долина не выходила из комнаты во время сделки Опасный прецедент: Как «казус Долиной» на руку мошенникам по всей стране 27 ноября 2025 года суд ещё раз решит судьбу квартиры Ларисы Долиной. Ранее он постановил, что покупательница должна требовать свои 112 млн рублей с украинских мошенников, обманувших певицу. Участие самой Долиной в сделке признали несущественным. Кто же прав? 26 ноября, 21:22 Лариса Долина сумела отстоять свою квартиру, но высокой ценой. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Егор Алеев, © Telegram / SHOT

Финал скандала: Долина вернула квартиру, а покупательница осталась ни с чем

В четверг, похоже, будет окончательно решена судьба дорогой квартиры певицы Ларисы Долиной в столичном районе Хамовники. 27 ноября 2025 года кассационный суд рассмотрит жалобу покупательницы элитной недвижимости Полины Лурье на передачу жилья артистке. По сути, девушка оказалась единственной пострадавшей в этой сомнительной истории.

Пока всё складывается не в её пользу — исковые требования Долиной к Лурье удовлетворили ещё в конце марта. После этого девушка подавала апелляцию, и Хамовнический районный суд встал на сторону народной артистки, постановив, что покупатель должен требовать свои деньги не с певицы, а с мошенников, которые якобы принудили Долину расстаться с квартирой.

При этом из сентябрьского апелляционного определения чётко следует, что для продажи квартиры Лариса Долина нанимала как минимум двух риелторов, которые размещали соответствующие объявления на сайтах недвижимости и общались с потенциальными покупателями.

Полина Лурье нашла объявление о продаже квартиры Долиной по объявлению. Фото © mos-gorsud.ru

Сомнительные детали: Почему Долина не выходила из комнаты во время сделки

В тексте этого же судебного документа говорится, что смотреть квартиру Лурье приехала по объявлению. Жильё ей понравилось, после чего был составлен предварительный договор, покупательница внесла задаток. По данным канала BAZA, Долина утверждала, что просто хочет купить квартиру ещё больше, мол, пять комнат уже маловато.

Согласно апелляционному определению, сделка по продаже не была молниеносной, как обычно бывает, если в деле участвуют мошенники, — она даже переносилась на более поздние даты. Как рассказала Лурье, во время сделки Долина никуда не выходила из комнаты, ни с кем не разговаривала, никому не звонила.

Обычно когда продавец заключает договор с посредником, стороны обговаривают стоимость жилья, другие условия продажи — то есть это должен быть достаточно длительный процесс. И потому довольно странно, что за всё время, пока жильё продавалось, Долина не обдумывала ситуацию со своей недвижимостью, не интересовалась мнением риелторов, по идее, хорошо представлявших ситуацию на рынке и видевших, что выставляемая на продажу квартира значительно дешевле рыночной цены.

Как сообщает канал BAZA, согласно заключению экспертизы, Долина не находилась под гипнозом, однако попала под психологическое воздействие и не отдавала себе отчёта во время использования схемы. Её обрабатывали фотографиями, видеозвонками, интонациями и тембром голоса. Несмотря на то что ранее она знала о подобных схемах, сама справиться с угрозой не смогла.

По данным BAZA, риелтор Лурье попросила стандартные для таких сделок справки у Долиной от нарколога и психиатра, но певица намекнула, что она — «народная артистка﻿», о каких вообще экспертизах может быть речь? Передавать деньги «Росфинмониторингу» помогал помощник Долиной, но он тоже не смог предотвратить беду, потому что побоялся спорить с влиятельной певицей.

Опасный прецедент: Как «казус Долиной» на руку мошенникам по всей стране

В неосмотрительности же Долина обвинила саму Полину Лурье. В тексте решения Хамовнического районного суда от 28 марта указано: «Истец (Лариса Долина. — Прим. Life.ru) указывает, что ответчик не требовала от истца и членов её семьи сняться с регистрационного учёта и не запрашивала объяснения о причинах продажи квартиры, о наличии иного жилья». Видимо, поэтому деньги ей должна вернуть не народная артистка, а украинские кол-центры.

По мнению Ларисы Долиной, покупатель виноват сам, потому что не проявил «разумную осмотрительность». Фото © mos-gorsud.ru

Юристы были удивлены решением суда. Так, адвокат Екатерина Гордон раскритиковала решение по делу о мошенничестве с квартирой Долиной, назвав его абсолютно несправедливым и незаконным. По мнению адвоката, Полина Лурье, купившая недвижимость, является добросовестным покупателем, который не знал о махинациях при совершении сделки. По мнению Гордон, Долина должна проявить справедливость и передать квартиру покупательнице, а все иски следует направлять непосредственно мошенникам.

— Если та девушка, которая купила у неё квартиру, не является мошенником, она должна получить свою квартиру, потому что она отдала деньги. Всё остальное — это блат, — приводит слова Гордон телеграм-канал «Звездач».

Прецедентом уже воспользовались десятки, если не сотни мошенников. По всей стране «обманутые пенсионерки» требуют от покупателей своих квартир возвращать проданную недвижимость. Заработки измеряются в десятках миллионов рублей.

Как закончится «казус Долиной» и кто в итоге понесёт все его издержки, очевидно, решит суд. Однако уже понятно, что певица, даже если ей удастся отстоять недвижимость и не возвращать Полине Лурье выплаченные за квартиру деньги, проиграла морально, получив по своей репутации серьёзный удар — народное негодование. Хейт в Сети уже заставил рекламодателей снять рекламный ролик с Долиной с эфиров центрального ТВ.

