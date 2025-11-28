Обворовавших Долину мошенников отправили в тюрьму

Балашихинский городской суд вынес обвинительный приговор участникам преступной группы, обвиняемым в мошенничестве с квартирой известной певицы Ларисы Долиной. Суд назначил наказания сроком от четырёх до семи лет заключения каждому из фигурантов дела, тогда как прокуратура просила назначить сроки от шести до девяти с половиной лет, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

В состав банды входили Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа. Используя схему, при которой жертвы переводили деньги на специально созданные банковские счета или заключали сомнительные сделки с недвижимостью, эта группа смогла обмануть Долину в 2024 году. В результате махинаций певица потеряла значительную сумму денежных средств и вынуждена была провести ложную сделку по отчуждению своей квартиры.

Помимо Долиной, преступники совершили аналогичные действия и в отношении двух жителей Московской области, украв у них более двенадцати миллионов рублей. Одна из членов группы, Анжела Цырульникова, была задержана в июле 2024 года при попытке получить фальшивые деньги. Стоит отметить, что сама Лариса Долина сумела вернуть себе право владения квартирой в Хамовниках, выиграв судебный процесс против её недобросовестной покупательницы Полины Лурье.

Дело началось летом 2024 года, когда Долина стала жертвой сложной аферы: ей позвонили мошенники, выдающие себя за сотрудников ФСБ и банков, и вынудили продать жилье за 130 миллионов рублей, переведя половину суммы на фальшивые счета. Задержаны трое подозреваемых, включая курьершу Ольгу Цырульникову, которая собирала наличные. На днях она выиграла судебное разбирательство с мошенниками, пытавшимися похитить её пятикомнатную квартиру в Хамовниках стоимостью около 112 миллионов рублей. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу покупателя Полины Лурье, оставив квартиру за Долиной. Случай Долиной породил «эффект Долиной» — термин, описывающий массовые мошенничества, когда продавцы после сделки заявляют о «давлении» и через суд возвращают жильё, оставляя покупателей ни с чем.