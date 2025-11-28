Россия и США
27 ноября, 22:31

В Госдуме заявили о волне возвратов квартир продавцам после дела Долиной

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

После громкого судебного дела с певицей Ларисой Долиной в России началась целая волна возвратов квартир. Продавцы, заявляющие, что стали жертвами мошенников, теперь всё чаще выигрывают суды у покупателей.

Зампред Комитета Госдумы по строительству Светлана Разворотнева в эфире «Дума ТВ» отметила, что в законодательстве нет чётких определений, что такое «сделка под влиянием» или «продавец под влиянием». Из-за этого каждый судья вынужден принимать решение, основываясь лишь на собственном понимании ситуации, что создаёт огромную неопределённость для рынка.

Напомним, на российском рынке недвижимости сейчас складывается ситуация, получившая название «эффект Долиной». Её суть заключается в том, что совершённые сделки по купле-продаже жилья впоследствии аннулируются через суд, если удаётся доказать, что продавец действовал под давлением злоумышленников. В результате добросовестные покупатели нередко теряют и деньги, и право на жильё.

Термин возник на основе громкого деле певицы Ларисы Долиной, которая летом 2024 года стала жертвой аферистов, продала свою элитную квартиру и перечислила им вырученные средства. Через суд Долина добилась признания сделки недействительной, и квартира была возвращена ей. В то же время покупательница недвижимости, Полина Лурье, оказалась в крайне сложной ситуации, лишившись всей суммы. Она пыталась взыскать с Долиной 112 миллионов рублей в рамках отдельного судебного разбирательства, но накануне кассационный суд встал на сторону певицы.

