Певица Слава в матерном видео обрушилась на Долину из-за проблем с продажей квартир

Певица Слава (Анастасия Сланевская) возмутилась, что из-за «схемы Долиной» она не может продать квартиры. По её словам, покупатели теперь боятся заключать сделки с артистами, а сама процедура стала настоящим испытанием.

Певица Слава обрушилась на Долину из-за проблем с продажей квартир. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava

«Из-за одной моей «любимой» певицы Ларисы Александровны Долиной я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир. Сейчас из-за этой всей обстановки мне нужно пройти все наркологические клиники, сходить непонятно куда и зачем. Если покупатели узнают, что я — артистка, то значит, я кого-то могу развести. Спасибо вам большое-пребольшое!» — возмутилась Сланевская.

Певица отметила, что хотела бы помочь детям и перестроить дом, но бюрократия и дополнительные проверки, включая обязательную видеофиксацию сделки делают весь процесс продажи недвижимости практически невозможным. Кроме того, Слава утверждает, что она всегда действовала по закону, платила налоги и не работала с «непонятыными» риелторами.

Напомним, накануне кассационный суд рассмотрел апелляцию Полины Лурье, которая оспаривала передачу права собственности на квартиру в Хамовниках певице Ларисе Долиной, и оставил решение в пользу артистки в силе. Судья огласила вердикт, постановив, что кассационная жалоба Лурье должна быть оставлена без удовлетворения.

Причиной судебного разбирательства послужило решение Хамовнического суда Москвы, вынесенное в конце марта 2025 года. Тогда суд удовлетворил иск Долиной, признав сделку по продаже квартиры недействительной. Истица утверждала, что стала жертвой мошеннических действий, которые ввели её в заблуждение. В результате первоначального вердикта Лурье лишилась права собственности, которое было возвращено Долиной. По мнению риелторского сообщества, подобный прецедент создаёт серьёзные риски для стабильности оборота на рынке вторичного жилья.