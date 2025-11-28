Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 21:42

Певица Слава в матерном видео обрушилась на Долину из-за проблем с продажей квартир

Обложка © Telegram / Ваша СЛАВА / ТАСС / Вадим Тараканов

Обложка © Telegram / Ваша СЛАВА / ТАСС / Вадим Тараканов

Певица Слава (Анастасия Сланевская) возмутилась, что из-за «схемы Долиной» она не может продать квартиры. По её словам, покупатели теперь боятся заключать сделки с артистами, а сама процедура стала настоящим испытанием.

Певица Слава обрушилась на Долину из-за проблем с продажей квартир. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava

«Из-за одной моей «любимой» певицы Ларисы Александровны Долиной я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир. Сейчас из-за этой всей обстановки мне нужно пройти все наркологические клиники, сходить непонятно куда и зачем. Если покупатели узнают, что я — артистка, то значит, я кого-то могу развести. Спасибо вам большое-пребольшое!» — возмутилась Сланевская.

Певица отметила, что хотела бы помочь детям и перестроить дом, но бюрократия и дополнительные проверки, включая обязательную видеофиксацию сделки делают весь процесс продажи недвижимости практически невозможным. Кроме того, Слава утверждает, что она всегда действовала по закону, платила налоги и не работала с «непонятыными» риелторами.

Напомним, накануне кассационный суд рассмотрел апелляцию Полины Лурье, которая оспаривала передачу права собственности на квартиру в Хамовниках певице Ларисе Долиной, и оставил решение в пользу артистки в силе. Судья огласила вердикт, постановив, что кассационная жалоба Лурье должна быть оставлена без удовлетворения.

Долину портит квартирный вопрос: Покупательница должна сама искать мошенников и свои 112 млн
Долину портит квартирный вопрос: Покупательница должна сама искать мошенников и свои 112 млн

Причиной судебного разбирательства послужило решение Хамовнического суда Москвы, вынесенное в конце марта 2025 года. Тогда суд удовлетворил иск Долиной, признав сделку по продаже квартиры недействительной. Истица утверждала, что стала жертвой мошеннических действий, которые ввели её в заблуждение. В результате первоначального вердикта Лурье лишилась права собственности, которое было возвращено Долиной. По мнению риелторского сообщества, подобный прецедент создаёт серьёзные риски для стабильности оборота на рынке вторичного жилья.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Слава (Анастасия Сланевская, певица)
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar