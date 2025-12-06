Путин в Индии
6 декабря, 10:26

Коц призвал взяться за судей за помощь «бабушкам-скамщицам из схемы Долиной»

Обложка © Telegram/ Лариса Долина

Ажиотаж вокруг фигуры певицы Ларисы Долиной затмил собой истинную проблему — системное мошенничество при сделках с квартирами. Военный корреспондент Александр Коц указал на необходимость обсуждения личностей судей, вынесших «антиконституционное решение» по сделке.

Он считает, что именно эти создатели прецедента являются главными виновниками, но их почему-то не привлекают к должному вниманию в ходе скандала.

«Деньги Долина вернёт. Но проблема никуда не денется. Эффект «нулевой бабушки-скамщицы» давно больше самой Долиной», — подчеркнул Коц.

Военкор задал риторические вопросы о происхождении и мотивах этих судей. В сложившейся ситуации он выразил полную уверенность в Верховном суде, как в последней инстанции, способной остановить «юридическую вакханалию», которая уже затронула даже рынок подержанных автомобилей.

«Основной закон государства, напомню на всякий случай, гарантирует право гражданина на частную собственность. А суды всех инстанций, за исключением Верховного суда, его попросту поправили. Вслед за прецедентом это право растоптали перед глазами всей страны ещё для 3000 семей, которые, так же как и Лурье, остались и без денег, и без квартиры», — заявил Коц.

Ушлые риелторы зарабатывают на россиянах десятки миллионов за счёт «схемы Долиной»

Напомним, летом 2024 года певица Лариса Долина продала элитную московскую квартиру, после чего часть средств от сделки была переведена мошенникам. Позже Долина обратилась в суд с иском об аннулировании сделки, который был удовлетворён, в результате чего покупательница лишилась как денег, так и недвижимости, что привело к общественному резонансу. В итоге певица согласилась компенсировать стоимость квартиры частями в течение трёх лет, подробно изложив свою позицию по данному делу.

