Ажиотаж вокруг фигуры певицы Ларисы Долиной затмил собой истинную проблему — системное мошенничество при сделках с квартирами. Военный корреспондент Александр Коц указал на необходимость обсуждения личностей судей, вынесших «антиконституционное решение» по сделке.

Он считает, что именно эти создатели прецедента являются главными виновниками, но их почему-то не привлекают к должному вниманию в ходе скандала.

«Деньги Долина вернёт. Но проблема никуда не денется. Эффект «нулевой бабушки-скамщицы» давно больше самой Долиной», — подчеркнул Коц.

Военкор задал риторические вопросы о происхождении и мотивах этих судей. В сложившейся ситуации он выразил полную уверенность в Верховном суде, как в последней инстанции, способной остановить «юридическую вакханалию», которая уже затронула даже рынок подержанных автомобилей.

«Основной закон государства, напомню на всякий случай, гарантирует право гражданина на частную собственность. А суды всех инстанций, за исключением Верховного суда, его попросту поправили. Вслед за прецедентом это право растоптали перед глазами всей страны ещё для 3000 семей, которые, так же как и Лурье, остались и без денег, и без квартиры», — заявил Коц.