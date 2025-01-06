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Регион
6 января, 19:24

Том Холланд предложил Зендее руку, сердце и кольцо с огромным бриллиантом

TMZ: Том Холланд сделал Зендее предложение

Зендея. Обложка © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Зендея. Обложка © ТАСС / AP / Jordan Strauss

На недавней церемонии вручения премии «Золотой глобус» многие обратили внимание, что на звезде сериала «Эйфория» Зендее красовалось кольцо с огромным бриллиантом. По данным источников портала TMZ, роскошное украшение ей вручил актёр Том Холланд, предложивший возлюбленной руку и сердце.

«Зендея и Том Холланд делают следующий шаг в своих отношениях», — утверждает издание.

По данным источников, на помолвке не присутствовали даже члены семьи — этот момент остался только между парой. Свадьбу возлюбленные ещё планировать не начинали, ведь у обоих довольно много обязательств в Голливуде. Напомним, что кинозвёзды встречаются с 2021 года.

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Полина Никифорова
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