Николь Кидман раскрыла главный секрет успешного 20-летнего брака с Китом Урбаном

Актриса Николь Кидман раскрыла секрет своего успешного брака с австралийским певцом Китом Урбаном. Она заявила, что 20-летнему крепкому союзу способствует двойной душ и раздельный туалет. Об этом сообщает журнал W Magazine.

«Я слышу, как Кит поёт в душе, и я слышу, как рождаются его новые песни. У нас есть двойной душ. Двойной душ: ключ к успешному браку. Раздельные туалеты и двойной душ!» — рассказала актриса.

Кидман и Урбан в браке с 2005 года, у них есть двое совместных детей — 16-летняя Сандей Роуз и 14-летняя Фэйт Маргарет. Обеих дочерей выносили суррогатные матери. Кроме того, у Николь есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с актером Томом Крузом. После их развода в 2001 году сын Коннор Энтони и дочь Изабелла Джейн решили остаться с отцом.