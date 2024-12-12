Солист «Иванушек International» раскрыл секрет счастливого брака
Певец Кирилл Туриченко заявил, что взаимное уважение помогает сохранить семью
Кирилл Туриченко и Дарья Тарасова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kirillturichenko
В конце ноября 2024 года солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и Дарья Тарасова устроили пышное свадебное торжество. О своих эмоциях и мыслях по этому поводу певец рассказал в интервью «Леди Mail».
По его словам, праздник прошёл на одном дыхании, оставив после себя только добрые и немного грустные воспоминания, так как он пролетел слишком быстро. Особым сюрпризом для Кирилла стал танец Дарьи под музыкальное сопровождение из мюзикла «Мулен Руж».
В интервью Кирилл также раскрыл секреты своих счастливых отношений в браке. Несмотря на все нежные чувства, в их с Дарьей отношениях тоже бывают трудные периоды. Он подчеркнул, что большую роль в жизни семьи играют взаимное уважение, любовь и терпение, а также умение сделать первый шаг, даже когда ты чувствуешь, что прав. Певец признался, что у них есть правило: перед тем как уйти из дома, нужно обязательно помириться.
Кроме того, Туриченко рассказал о тёплых отношениях с сыном Дарьи от предыдущих отношений, Платоном. Артист отмечает, что мальчик, как и сам Кирилл, интересуется музыкой и часто поддерживает его на концертах.
Кирилл Туриченко и Дарья Тарасова готовились к свадьбе почти три года. Они объявили о помолвке в 2021 году, а расписались прошлым летом без пышного торжества, поскольку артист был занят на гастролях и хотел достроить дом. Мероприятие состоялась в подмосковном ресторане в Лапино и собрало в качестве гостей множество звёзд российского шоу-бизнеса, включая Алсу, Николая Баскова, Стаса Костюшкина и многих других.
Ранее актёр Александр Петров поделился своими чувствами по поводу первого года совместной жизни с Викторией Антоновой. С девушкой Петров познакомился случайно. Со временем их отношения только крепнут, а сам артист называет брак «основополагающей вещью в жизни».