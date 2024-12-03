Александр Петров откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы

Актёр Александр Петров, который в прошлом году стал мужем Виктории Антоновой, откровенно поделился своими чувствами по поводу первого года совместной жизни в интервью для WomanHit.ru. Виктория, по словам артиста, стала не только его женой, но и лучшим другом, с которым можно делиться абсолютно всем.

Осенью прошлого года российский актёр театра и кино, звёздный исполнитель главных ролей в фильмах «Лёд», «Время первых» и других, сделал важный шаг в своей личной жизни — он женился на Виктории, с которой познакомился случайно, на улице. С тех пор их отношения крепнут, и сам Петров теперь называет брак «основополагающей вещью в жизни». В интервью он подчеркнул, что каждый новый день в этом союзе наполняет его всё большим счастьем.

Петров откровенно признался, что теперь его жизнь приобрела новый смысл. Он искренне благодарен супруге за её поддержку и за то, что она есть в его жизни.

«Это совершенно новый этап. Я чувствую себя счастливым», — рассказал артист, добавив, что статус мужа подарил ему «прекрасное и чудесное состояние». По его словам, в жизни всегда есть моменты, которые кардинально меняют восприятие мира, и брак с Викторией стал именно таким. Это ощущение поддерживает и тот факт, что теперь он больше времени проводит с семьей. Ранее карьера и рабочие моменты нередко заставляли его быть вдали от дома, но теперь приоритеты изменились.

С Викторией они познакомились совершенно случайно, но Петров моментально понял, что она — та самая. Актёр убежден, что только так и должно быть, и именно в этом заключена магия настоящей любви. «Я свято верил, что моментально узнаю свою будущую жену, и так и случилось. Это, знаете, как у Есенина: «Всё начинается со взгляда» — и правда, всё становится сразу ясно», — отметил артист.

Петров добавил, что чувствует полное совпадение во взглядах с женой: их вкусы, мысли и даже философский подход к жизни схожи. Однако их эмоции часто не сходятся. «С Викой у нас особенная жизнь. Мы с ней совпадаем во многом, но в эмоциях у нас, конечно, есть различия. Но это не мешает. Нам всегда интересно друг с другом, и в этом, наверное, главное. Мы год женаты, и это чувство только усиливается», — откровенно признался актёр.