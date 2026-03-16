Российский режиссёр в третий раз остался без «Оскара» со своим мультфильмом

Американская киноакадемия назвала лучшим анимационным полнометражным фильмом музыкальную картину «Кей-поп-охотницы на демонов». Режиссёр Мэгги Кан, получая награду, посвятила её Корее и корейцам по всему миру.

Сюжет рассказывает о девушках из K-pop-группы Huntr/x, которые по ночам сражаются с демонами из бойз-бэнда Saja Boys. Героев озвучили легенды корейской поп-культуры, включая Ли Бён-хона, известного по сериалу «Игра в кальмара».

В категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» победила лента «Девочка, плачущая жемчужинами». В этой номинации была представлена и работа российского режиссёра Константина Бронзита «Три сестры». Он был номинирован на награду в третий раз.

Церемония вручения 98-й премии «Оскар» проходит в ночь на 16 марта 2026 года. Ранее были объявлены номинанты. Life.ru разобрал пять самых ярких фильмов и рассказал, какие из них действительно стоит посмотреть. Среди них «Марти Великолепный» (Marty Supreme) — спортивная комедия про настольный теннис с Тимоти Шаламе. «Бугония» (Bugonia) — мрачная комедия про CEO и инопланетян с Эммой Стоун. Джесси Бакли номинирована на Оскар в категории «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Хамнет».