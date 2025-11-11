Аниме в России станет больше

Ассоциация японской анимации (AJA) официально выходит на российский рынок. Как сообщает Telegram-канал SHOT, организация зарегистрировала свой товарный знак в России и планирует активно работать в стране. На фоне растущего интереса россиян к аниме и ухода западных анимационных компаний AJA намерена заполнить образовавшуюся нишу.

Деятельность Ассоциации будет включать не только производство и локализацию контента, но и участие в российских аниме-фестивалях и тематических мероприятиях для повышения узнаваемости брендов. Кроме того, AJA будет предоставлять российским компаниям права на новые японские работы и выдавать лицензии на продажу официального мерча.

AJA объединяет 52 производственные компании, ответственные за создание многих культовых аниме-проектов, таких как «Наруто», «Призрак в доспехах» и «Астробой».

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ для российских пользователей к международному ресурсу MyAnimeList (MAL). MAL является одной из крупнейших мировых баз данных, посвящённых аниме и манге, и насчитывает более 25 миллионов пользователей. Блокировка была осуществлена 22 октября после внесения ресурса в Единый реестр доменных имен и сетевых адресов.