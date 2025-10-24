Сектор Газа
Роскомнадзор заблокировал крупнейший сайт по аниме и манге MyAnimeList

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

Роскомнадзор ограничил доступ для российских пользователей к сайту MyAnimeList. Информация об этом появилась в едином реестре ведомства. Этот ресурс является одной из крупнейших мировых баз данных по аниме и манге.

Блокировку осуществили 22 октября после внесения ресурса в Единый реестр доменных имен и сетевых адресов, где содержатся запрещённые в России материалы.

MyAnimeList насчитывает более 25 миллионов пользователей.

MyAnimeList (MAL) — социальная сеть для организации, сохранения и оценки аниме и манги. Пользователи могут добавлять друзей, сравнивать вкусы, создавать сообщества и участвовать в дискуссиях на форумах. Сайт основан Гарретом Гисслером (Xinil) в 2006 году и поддерживается командой из 40 сотрудников. На 2012 год было зарегистрировано более 850 000 пользователей, а в 2015 году месячная аудитория достигла 120 миллионов человек.

Роскомнадзор отреагировал на требование ограничить продажу аниме-фигурок
Ранее Life.ru сообщал, что правозащитный центр «Сорок сороков» обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой запретить конкурсы, проводимые треш-стримером Mellstroy (Андрей Бурим). Блогер заявил, что вручит квартиру тем, кто создаст для него самые шокирующие видео. Этот челлендж оказался рекламой онлайн-казино.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

