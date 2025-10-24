Бастрыкина просят запретить «квартирный» конкурс от Mellstroy и завести на него уголовку

Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой запретить конкурсы, проводимые треш-стримером Mellstroy (Андрей Бурим). Блогер сообщил, что подарит квартиру тем, кто снимет для него самые шокирующие видео. Копия обращения есть в распоряжении Life.ru.

Сам челлендж был рекламой онлайн-казино. Сейчас россияне занимаются вандализмом, бреются налысо, снимают на видео общественно опасные деяния. Общественники уверены, что данные конкурсы унижают честь и достоинство граждан, а также побуждают их к азартным играм.

Фактически действия Андрея Бурима частично представляют собой склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья. Георгий Солдатов Гендиректор «Сорока сороков»

Представители общественного движения считают, что указанные действия содержат признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», и административных правонарушений, предусмотренных ч. 12 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», ст. 6.17 КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».

«Сорок сороков» призывает Следком включить указанные треш-стримы в Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. При этом самого Меллстроя просят привлечь к уголовной ответственности.

Ранее Mellstroy объявил розыгрыш с призовым фондом $1,5 млн и 30 квартирами. Участники должны были снимать видео с рекламой для самого блогера. К примеру, один из них получил от него квартиру, когда изобразил на поле никнейм стримера так, что его теперь видно даже с самолёта. В итоге в Госдуме потребовали заблокировать Меллстрою все активы, ограничив его доступ к российской аудитории.