23 октября, 12:30

Милонов потребовал заблокировать активы стримера Mellstroy

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с «Постньюс» заявил, что активы стримера Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим) необходимо заблокировать, а его доступ к российской аудитории — ограничить. Парламентария шокировала история молодых родителей, которые сделали годовалому ребёнку татуировку для участия в конкурсе стримера.

«Это прямое нарушение закона. Малыш подвергнут опасности, поэтому нужно провести комплексную проверку. Оставлять годовалого ребёнка с родителями, которые набивают ему татуировку, недопустимо», — подчеркнул Милонов.

Он также предложил лишить Mellstroy финансовых источников, отметив, что «скамеры делают весь этот трэш ради денег».

«Я считаю, что участие в онлайн-казино нужно криминализовать. Те, кто в нём участвуют, нарушают закон», — добавил парламентарий.

Ранее стример Mellstroy объявил розыгрыш с призовым фондом $1,5 млн и 30 квартирами. Участники выполняли экстремальные задания — ломали имущество, поджигали себя и даже сделали татуировку ребёнку с именем блогера. После этого детский омбудсмен Анна Кузнецова (Волынец) призвала ввести отдельные статьи для привлечения интернет-деятеля к ответственности.

Марина Фещенко
