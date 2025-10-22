Рыдал от боли: Молодые родители набили годовалому сыну тату ради конкурса треш-стримера

В России молодые родители сделали татуировку годовалому ребёнку для участия в конкурсе известного стримера Mellstroy (Андрей Бурим). Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Мизулина обратилась в СК после видео с нанесением тату годовалому ребёнку. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

По словам Мизулиной, стример организовал конкурс с крупными денежными призами для продвижения собственного онлайн-казино. Участникам разрешалось совершать любые действия для создания вирусного контента в TikTok при условии размещения ссылки на азартную платформу. На опубликованных кадрах запечатлён плачущий ребёнок со свежей татуировкой, что стало крайним проявлением подобных экспериментов.

«Тысячи подростков по всей стране который день бреются наголо, рвут паспорта, портят имущество и поджигают себя. Дальше будет хуже: с каждым днём видео становятся более жестокими и абсурдными. Завтра не только паспорта жечь будут, а релейные шкафы по его призыву?» — задалась вопросом глава ЛБИ.

На видео мама малыша объясняла свой поступок тяжёлыми жизненными обстоятельствами и финансовыми трудностями. Она утверждала, что участвует в конкурсе в надежде решить жилищные проблемы и перестать скитаться по съёмным квартирам. При этом представители самого блогера уже осудили действия родителей, заявив, что участники не должны выходить за рамки дозволенного. Мизулина пообещала направить все собранные материалы в СК для проведения процессуальной проверки.

Ранее сообщалось, что во Владимире подруги решили сделать парные тату, что обернулось для них шрамами. Они нашли специалиста, которая колет гиалуроновую кислоту в грудь, делает тату и подрабатывает моделью. Однако спустя время после сеанса татуировки стали исчезать, а на их месте образовались шрамы.