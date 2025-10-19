Мастер из Владимира оставила подругам шрамы на руках вместо парных тату

Две подружки во Владимире сделали парные тату, но вместо них получили срезанную кожу и шрамы. Пострадавшие обвиняют в некомпетентности местного косметолога, сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По данным канала, мастерица колет гиалуроновую кислоту в грудь, делает тату и подрабатывает моделью. Подруги нашли специалистку по объявлению. Девушек привлекла низкая цена. Спустя время после процедуры татуировки стали исчезать, а на их месте образовались шрамы. Когда девчонки обратились к мастеру, та их грубо послала. Пострадавшие пригрозили обратиться в правоохранительные органы, но и это не смутило специалистку. Она обматерила клиенток по переписке.







По словам пострадавших, девушка принимала клиентов в грязной студии. Помимо антисанитарии их удивила халатность: во время процедуры горе-мастерица одной рукой держала телефон, а другой — иглу.

Ранее Life.ru рассказывал, как москвичка столкнулась с серьёзными осложнениями после введения препарата «Монако» в кресле косметолога. Спустя неделю после инъекций у женщины пропала мимика, возникли проблемы с поворотом головы, а после перекосило рот.