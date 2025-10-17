В Ставрополе десять животных погибли после лечения в частной ветклинике

В Ставрополе разгорается серьёзный скандал вокруг частной ветеринарной клиники Vet Like, где за короткий период скончались 10 домашних питомцев. Владельцы погибших животных обвиняют руководство заведения в профессиональной некомпетентности и возможной вспышке чумки, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Пушистика, которые находились в ветклинике. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

«По словам клиентов, в клинике умалчивают об историях болезни пушистых пациентов и врачебных ошибках, проводят процедуры при противопоказаниях и не соблюдают санитарные нормы», — говорится в публикации.

Животные поступали в клинику с различными проблемами — для вакцинации, извлечения инородных тел, лечения глаукомы или проведения химиотерапии, однако вместо выздоровления хозяева получали мёртвых питомцев.

Котёнок, приведённый на плановую вакцинацию Александром Г., спустя несколько дней скончался от панлейкопении (кошачьей чумки). Другой питомец — пятилетний британец, проглотивший игрушку, — умер после операции, хотя, по словам хозяйки, кроме клиники нигде не бывал, что указывает на возможное внутрибольничное заражение.

В настоящее время владельцы погибших пушистиков объединились и направили коллективные обращения в правоохранительные органы и прокуратуру, требуя провести тщательную проверку деятельности клиники и привлечь виновных к ответственности. Пострадавшие настаивают на наличии системных нарушений в ветеринарных протоколах, включая сокрытие медицинских ошибок и проведение процедур без учёта противопоказаний.

