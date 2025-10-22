На треш-блогера Шпака* завели новое уголовное дело

Блогер и бодибилдер Александр Шпак*, признанный в России иностранным агентом и заочно приговорённый к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии, стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В отношении Шпака, он же Мещанский-Шпак*, возбуждено новое уголовное дело», — говорится в сообщении.

Подробности расследования пока не раскрываются. В то же время, как следует из базы розыска МВД, блогера вновь объявили в розыск. Ранее он уже числился в базе с января прошлого года.

Также Басманный суд Москвы заочно признал его виновным в распространении заведомо ложной информации о российских Вооружённых силах. Суд назначил восемь лет колонии и запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года после освобождения.

Позже против блогера возбудили ещё одно дело — о надругательстве над государственными символами после публикации видео, на котором он сжигал российский паспорт. В 2023 году Тверской суд Москвы также признал Шпака* виновным по нескольким административным статьям за дискредитацию Вооружённых сил РФ и наложил на него штрафы.

Ранее судебные приставы сообщили, что не смогли взыскать с Александра Шпака* долги по штрафам за дискредитацию российской армии из-за его банкротства. В конце 2023 года Тверской суд Москвы обязал блогера выплатить 250 тысяч рублей — по 50 тысяч за каждый из пяти административных протоколов. В начале 2024 года служба открыла против него несколько исполнительных производств, однако взыскать средства не удалось.

