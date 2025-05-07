Банкротство спасло треш-блогера Шпака* от штрафов

В конце 2023 года Тверской суд Москвы обязал Шпака* выплатить 250 тысяч рублей за административные нарушения, назначив по 50 тысяч рублей за каждый из пяти протоколов. В начале 2024 года ФССП открыла против блогера несколько исполнительных производств. Кроме того, у него числится долг в 8 тысяч рублей по налогам и пеням, который также остался невзысканным по причине его финансовой несостоятельности.