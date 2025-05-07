Банкротство спасло треш-блогера Шпака* от штрафов
ФССП не смогла списать долги с блогера Шпака* из-за банкротства
Александр Шпак*. Обложка Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / familyshpakinvest*
Судебные приставы не смогли взыскать с треш-блогера Александра Шпака* долги по штрафам за дискредитацию российской армии из-за его банкротства, установило агентство РИА «Новости», изучив данные ФССП РФ.
В конце 2023 года Тверской суд Москвы обязал Шпака* выплатить 250 тысяч рублей за административные нарушения, назначив по 50 тысяч рублей за каждый из пяти протоколов. В начале 2024 года ФССП открыла против блогера несколько исполнительных производств. Кроме того, у него числится долг в 8 тысяч рублей по налогам и пеням, который также остался невзысканным по причине его финансовой несостоятельности.
Напомним, что в апреле Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов и внесло туда фрика-блогера и бодибилдера Александра Шпака* и экономического обозревателя Вячеслава Ширяева*. Оба выступали против проведения спецоперации на Украине и распространяли недостоверную информацию о российских властях и ВС РФ.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.