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Регион
7 мая, 07:37

Банкротство спасло треш-блогера Шпака* от штрафов

ФССП не смогла списать долги с блогера Шпака* из-за банкротства

Александр Шпак*. Обложка Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / familyshpakinvest*

Александр Шпак*. Обложка Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / familyshpakinvest*

Судебные приставы не смогли взыскать с треш-блогера Александра Шпака* долги по штрафам за дискредитацию российской армии из-за его банкротства, установило агентство РИА «Новости», изучив данные ФССП РФ.

В конце 2023 года Тверской суд Москвы обязал Шпака* выплатить 250 тысяч рублей за административные нарушения, назначив по 50 тысяч рублей за каждый из пяти протоколов. В начале 2024 года ФССП открыла против блогера несколько исполнительных производств. Кроме того, у него числится долг в 8 тысяч рублей по налогам и пеням, который также остался невзысканным по причине его финансовой несостоятельности.

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Напомним, что в апреле Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов и внесло туда фрика-блогера и бодибилдера Александра Шпака* и экономического обозревателя Вячеслава Ширяева*. Оба выступали против проведения спецоперации на Украине и распространяли недостоверную информацию о российских властях и ВС РФ.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Оксана Попова
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