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Регион
6 августа, 12:36

Роскомнадзор отреагировал на требование ограничить продажу аниме-фигурок

Постньюс: Роскомнадзор отказался блокировать продающие аниме-фигурки сайты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / InfantryDavid

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / InfantryDavid

Требование правозащитного центра «Сорок сороков» о блокировке страниц с продажей аниме-фигурок отклонил Роскомнадзор. Ведомство не нашло оснований для занесения 13 из 14 ссылок в реестр запрещённых сайтов. Об этом говорится в официальном ответе органа, который есть в распоряжении «Постньюс».

Правозащитники утверждали, что продаваемые на маркетплейсах статуэтки несовершеннолетних персонажей в откровенных позах якобы пропагандируют педофилию. Однако эксперты Роскомнадзора не согласились с этими доводами: из 14 ссылок только одну признали соответствующей критериям блокировки. Причём сам маркетплейс успел удалить эту страницу до решения ведомства. Роскомнадзор напомнил, что основания для блокировки сайта прописаны в законодательстве, и для внесения в реестр требуется наличие чётко зафиксированных признаков нарушения.

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Напомним, что ранее правозащитная организация «Сорок сороков» направила в Генпрокуратуру и Роскомнадзор запрос с требованием проверить аниме-фигурки, представленные на онлайн-платформах. Активисты выразили обеспокоенность тем, что часть продукции якобы пропагандирует педофилию и может негативно влиять на психику несовершеннолетних

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Милена Скрипальщикова
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