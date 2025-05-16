Продажу аниме-кукол в виде полуголых девочек требуют ограничить из-за пропаганды педофилии

В России проведут проверку аниме-фигурок, представленных на онлайн-платформах, на предмет возможной пропаганды педофилии. Такое предложение уже направила правозащитная организация «Сорок сороков» в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор. Представители организации выразили обеспокоенность тем, что статуэтки могут негативно повлиять на здоровье и развитие детей.

Особое внимание в заявлении уделяется доступности этих товаров для широкой аудитории, включая несовершеннолетних, которые могут свободно видеть данные изображения. Директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов возмутился в беседе с «Постньюс», что аниме-куклы изображают «полуобнаженных несовершеннолетних девочек».

«Сорок сороков» считают, что продажа таких кукол соответствует негативным критериям, описанным в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Такие товары не являются продуктом художественного осмысления, а откровенно преследуют цель пропаганды педофилии», — говорится в тексте обращения.

Активисты настаивают на проведении проверки в отношении продавцов аниме-фигурок. Они также считают необходимым признать рекламу этих товаров информацией, наносящей вред здоровью и развитию детей, и принять меры по ограничению доступа к ним.